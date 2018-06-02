〈南部〉3532人報考清潔臨時人員 16歲學生也來拚

2018-06-02

錄取率僅5.5％ 歷年最低

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局昨天起一連三天在南門路中山國中中山館舉辦清潔臨時人員招考，共有三五三二人報名，預計招考一九六人，錄取率僅約五．五％，報考人數為南市歷年來最多的一次，而錄取率也是最低的一次。

環保局表示，這次報考民眾年齡最高者為六十八歲（但未報到），最低者為十六歲，年齡層以卅至五十歲最多，約佔六十．一％。測驗方式為參加人員徒手獨力負重米袋（沙包），完成卅公尺折返共計六十公尺競速測驗，米袋重量男性為十五公斤、女性為八公斤。

首日應考人數為一二五○人，實到人數一○九六人，到考率為八成八，因此錄取率會再略微提高。競速分四場次舉行，由於競爭十分激烈，參加人員無不全力以赴，過程中也有不少人不慎跌倒而前功盡棄，相當可惜。根據現場初步電腦測試，昨天最快者為十一．五五秒。

目前就讀高二夜間部的十六歲葉姓少年表示，他白天在一家餐廳工作，晚上唸書，因叔叔也是清潔隊員，一直鼓勵他來考，而且這個工作也比較穩定有保障，因此才決定報考。另外，報考年齡次高的六十三歲魏先生，他已退休，但他覺得體力各方面都還不錯，想要二度就業。

環保局表示，臨時人員每月基本薪資二萬二千元（含個人勞健保自付額），另有清潔獎金六千元及加班費，駕駛另有安全津貼六百元，因此至少實領二萬八千元（包含勞健保補助）。

錄取名單 於下週一公告

環保局表示，錄取的一九六人儲備候用資格至明年七月十六日為止，屆期仍未進用者，候用資格自動取消。而錄取名單將依個人測驗成績排序，於下週一在環保局網站公告。