〈南部〉健保卡借中國表姊用 表妹詐欺起訴

2018-06-02

表姊罹癌冒用就醫

〔記者黃良傑／高雄報導〕逾期居留被列行方不明的中國籍鄭姓女子，前年三月因胃癌求助在台黃姓表妹，黃女竟異想天開借健保卡給表姊冒用，分別在林口、桃園長庚醫院門診、住院，去年一月鄭女返回鳳山住處，病情告急送醫途中死亡，黃女才向醫院坦承借卡，死的不是她，高雄地檢署昨將她依詐欺罪起訴。

醫療費94萬餘元

長庚醫院得知病人冒用健保卡，強調醫護人員不知情，並立即向衛福部健保署註銷已核付保險給付九十四萬八千餘元的醫療費點數，檢方認定黃女、鄭女（已歿）觸犯共同詐欺得利罪，認定九十四萬餘元應屬犯罪所得，應追徵其價額，不應由全民買單。

檢方認定應追徵

起訴書指出，被告黃女（卅八歲、台籍）和鄭女（中國籍）是表姊妹，鄭女於二○○四年一月來台，卻逾期停留，移民署於二○一四年七月列為行方不明中國人士，前年三月間，鄭女因罹患胃癌求助黃女，因中國籍人民未加入全民健保，鄭女又無積蓄，黃女出借健保卡給鄭女冒用。

鄭女持卡就醫住院治療，直到去年一月病情惡化，決定由桃園轉送回高雄，親人可以就近照顧，運回南部不久病危再轉送鳳山杏和醫院途中死亡，黃女才坦承把健保卡借他人使用，並辯稱「不知道這樣是犯罪」，雄檢偵結將她起訴。