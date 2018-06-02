〈南部〉謠傳銷中受阻 高雄市府：鳳梨銷量創新高

2018-06-02

鳳梨今年外銷訂單可達二千公噸

〔記者蔡清華、蘇福男／高雄報導〕破除鳳梨外銷受阻謠言，高市府昨天澄清目前每週穩定裝櫃至中國，今年外銷訂單可達二千公噸；外銷青蕉仍維持每公斤十二元水平，代理市長許立明親赴旗山產地視察，有信心讓蕉農平順度過這個夏季。

高雄市為全台第五大鳳梨產區、佔全國十八％，由於全台鳳梨種植面積近六年成長率達廿八％，高市府輔導農民控制總量，近三年種植面積僅成長十七％，已大大削減高雄地區農友產銷失衡的衝擊。

農業局長鄭清福表示，目前高雄型農每週穩定裝櫃至中國市場，今年光是鳳梨外銷訂單二千公噸，高雄鳳梨外銷實績年年創下新高，以實際外銷量破除鳳梨銷往中國市場受阻的謠言。

農業局表示，今年鳳梨產地價格低落，主要是受到全台灣鳳梨種植面積擴增，且台灣鳳梨外銷量九十八％都在中國市場，今年中國大陸鳳梨最大產地廣州徐聞縣，其當地鳳梨價格已跌落為每斤五毛台幣，是去年中國鳳梨價格的十分之一，台灣鳳梨雖品質好售價高，也不免受影響。

青蕉外銷收購每公斤12元

旗山香蕉產銷班蘇昆宏表示，目前仍以高於市價兩成以上價格向產銷班員收購、以穩定市場價格。

農業局配合農委會公告徵求香蕉加工廠商，採購加工用途香蕉，採購目標量為五十公噸，以及配合農糧署辦理香蕉去化政策，避免次級品進入市場，影響價格。

高雄型農郭泰呈表示，目前以每公斤十二元進行青蕉外銷收購，截至五月底已外銷超過六百公噸，較去年同期外銷量增加一倍以上，預估全年外銷量將超過一百個貨櫃，總量達一六五○公噸。

代理市長許立明強調，將全面號召國人食用香蕉，市議會議長康裕成也響應香蕉採購，目前營養午餐食用香蕉量已達十五公噸，未來也將持續鼓勵校園採購，動員在地農會，與中央聯手力挺蕉農。