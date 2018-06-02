〈南部〉萬年溪整治 剩海豐污水接管

2018-06-02

記者葉永騫／專題報導

歷經二十年紛擾的萬年溪整治工程進入最後階段，在拆除大連路河川違建後，整治工程進度已達到八成，未來完成海豐地區污水下水道接管後，恢復萬年溪水清澈不是夢。

歷經20年紛擾 整治工程達8成

萬年溪是貫串穿屏東市的主要河川，整治方案如同高雄整治愛河一樣充滿爭議及衝突，二十年來各方主張不同，前縣長伍澤元推動加蓋工程，要將萬年溪加蓋變成馬路和公園，結果引發正、反雙方的論戰，玉皇宮前加蓋設立的廣場和停車場就是當時的建設。

接著前縣長蘇嘉全否決伍澤元做法，萬年溪不加蓋，維持目前溪流原狀，並開始進行污水下水道接管作業，截流進入萬年溪的民生污水。

立後接任的縣長曹啟鴻則從九如鄉引地下水、鹽埔鄉引五號排水進入萬年溪，做為上游的水源，並開闢海豐濕地來淨化水質，打掉伍澤元時代加蓋的水泥柱。

5月拆除占用河道牴觸戶

現任縣長潘孟安在海豐濕地開闢了六個淨化濕地公園改善萬年溪水質，今年五月並委託屏東市公所拆除占用萬年溪迎春橋河道的牴觸戶，將萬年溪最難整治及最大的污染源消除，讓萬年溪的整治跨出一大步，今年在完成河道拓寬、污水接管及沿堤綠美化工程後，萬年溪的整治將完成八成。

民生污水為主要污染源

縣府水利處長江國豐表示，萬年溪污染源主要是民生污水，海豐地區的污水接管相當重要，海豐濕地將水源淨化過後，未來萬年溪水將變得更清澈。