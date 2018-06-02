〈南部〉飛越稻浪 台東熱氣球6月30日升空

2018-06-02

活動持續到8月13日

〔記者陳賢義／台東報導〕「台灣國際熱氣球嘉年華」卅日登場，持續到八月十三日，台東縣政府昨晨六點在池上浮圳舉辦「飛越金色稻浪」活動揭幕，六顆熱氣球飛越金花稻田，美不勝收；縣府交通與觀光旅遊處指出，邁入第八年的熱氣球活動，每年都不斷突破，今年又再挑戰不可能，邀請最多的卅九顆熱氣球陪伴大家一起fun暑假，並安排八場光雕音樂會。

39顆球陪遊客繽紛一夏

縣長黃健庭表示，熱氣球嘉年華舉辦七年共計吸引四六○萬人次觀光客湧入；為帶動在地經濟發展，跳脫煙火式的短暫活動，參考美日等國卅多年的經驗，招募飛行員移地培訓、購買熱氣球載具，並在二○一四年設立飛行夢工場，也因此獲選全球十二大熱氣球驚豔城市。

將辦8場光雕音樂會

交觀處表示，今年配合熱氣球嘉年華活動，將舉辦八場光雕音樂會，歷屆最多，將首次以「世界八美圖書館之首」的台東大學校本部圖資館為景，來一場文青與浪漫結合的光雕音樂會；及繼二○一三年於志航基地首演光雕造成熱烈回響後，今年將再度結合基地開放日，讓大家能捕捉到壯志雲霄的國軍現役戰機首次與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面；而池上大坡池也將首度加入水舞元素，讓熱氣球與水共舞的曼妙舞姿，譜出一段唯美的光雕音樂晚宴。另為配合狗年，也邀請了全球首次亮相的英國鬥牛犬共享歡樂。

八場光雕音樂會同樣眾星雲集，由玖壹壹、艾怡良及金曲歌王桑布伊、阿爆帶來精彩演出外，並邀請台東在地知名特色表演團體。活動詳情及最新消息可上官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/；FACEBOOK：https://www.facebook.com/balloontaiwan/； INSTAGRAM：taiwanballoonfestival查詢。