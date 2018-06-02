〈南部〉鐵輪牌廣告助攻 T-Bike增站點

2018-06-02

企業或學校捐贈經費 可掛廣告

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike上路快二年，已超過一百一十萬人次騎乘，目前五十三個站點，但被嫌站點仍不夠，由於新增站點需要預算經費，因此交通局鼓勵民間企業或學校捐贈，可免費提供一年單車「土除」（類似擋泥板）廣告掛車上，如同「鐵輪牌」廣告趴街走，目前已有二、三個單位接洽中。

交通局表示，若以市預算新增站點，所需經費可能排擠到其他交通預算，除了本預算的編列外，目前也積極爭取民間機構捐贈方式來擴點，例如台積電、嘉南藥理大學、崑山科大都捐贈設站，一來便利員工學生通勤，二來亦有助企業文化形象宣傳。

捐站方式有「基本款」，一個站點配置三十二輛單車，金額一百八十二萬元；「迷你款」則是一個站點配置廿四輛車，金額一百五十二萬六千元。捐贈單位可掛土除廣告一年，等於路上宣傳趴趴走。

這種就像早期腳踏車箱型廣告，必須靠外僱人力騎乘宣傳，台南T-Bike廣告則是靠「眾多遊客」腳力接力騎，在台南市區看見仁德區的嘉南藥理大學，或永康區的崑山科大出「校園」已是台南T-Bike的日常。

交通局表示，純靠台南T-Bike廣告收益很有限，但是企業單位捐贈站點，企業形象宣傳效果很大，目前正接洽二、三個單位中，希望能刺激站點廣設。

三日世界自行車日 有好康可拿

另外，響應六月三日「世界自行車日（World Bicycle Day）」，台南市公共自行車T-Bike亦同日同步推出為期一個月的「大家相揪騎T-Bike」的累計騎乘活動，以衝高T-Bike的使用率。

六月三日起至七月五日止，活動期間內租借使用次數累計前十名的「T-Bike王」贈送價值六百元影城套票，接續七、八月還有二波活動，獎品豐富，「愈骨力騎」、中獎機會就愈多！