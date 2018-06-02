〈南部〉國產署提解方 寶來溫泉區可望合法化

2018-06-02

延宕近20年 提4項解套政策

〔記者蘇福男／六龜報導〕六龜區寶來溫泉區合法化問題，延宕近廿年，嚴重影響溫泉產業發展，財政部國有財產署長曾國基昨親自率隊與業者座談，並提出專案讓售、專案設定地上權、土地交換和國有非公用委託經營法案修正等解套政策；溫泉業者表示，政策解套對有心合法經營業者大有幫助。

曾國基與國產署各業務主管昨在寶來遊客服務中心與溫泉業者座談，曾國基有感而發表示，觀光業是高風險、高成本、高人力卻是低報酬的產業，寶來溫泉區合法化問題已延宕近廿年，他認為是到該解決的時候了。

對於寶來溫泉區合法化問題，曾國基提出專案讓售、專案設定地上權、土地交換和國有非公用委託經營法案修正等解套政策，供業者參考。他強調，業者的無奈心聲，國產署都有聽到，也在政策上盡量協助業者解套，希望願意繼續投資台灣。

他說，國有非公用委託經營實施要點今年五月一日有修正，包括租約期從十年延長至廿年、經營權利金（建築用地六％、非建築用地一％）統一為五％、分期利息十％調降為五％、須辦理土污檢測等。

業者：開發成本倍增

六龜觀光休閒協會發言人、國蘭花園VILLA會館總經理簡銘辰說，寶來溫泉業者投資少則二億、多則四、五億元，開發成本十年來已增加一倍，以國蘭會館為例，再投資四億元，以房價三千元至五千元，住房率六．五成計算，業者要十七年才能回本，如住房率不高甚至要廿五年才回本，用地取得是業者考慮投資的首要因素。

他表示，雖然專案讓售必須經行政院同意，困難度較高，但不是不可能，寶來溫泉業者將先以委託經營方式營運，同時繼續努力專案讓售等方案。