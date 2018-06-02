〈南部〉太平溪路堤共構電塔下地 不影響夏季用電

2018-06-02

1.1億墊付案 東縣議會通過

〔記者張存薇／台東報導〕台東市太平溪路堤共構計畫持續，縣議會定期會昨天審議通過「太平溪路堤共構電塔下地」一億一千萬元墊付案，將拆除人口稠密區五座電塔、遷移郊區六座電塔，建設處長吳慶榮強調，電塔下地預計六月開始動工，但保障民眾用電權益，不會在夏季用電尖峰期改路線及拆除電塔。

台東市更生北路、綠色隧道是進入縱谷鄉鎮的主要道路，因為路幅狹小，逢年過節易塞車，縣府爭取中央支持太平溪路堤共構計畫，全長五﹒八公里沿太平溪堤頂新建的道路工程去年底動工，吳慶榮表示，預計明年六月馬蘭橋到日光橋段可先通車，日光橋到太平橋段後年初可通行。

縣議會定期會昨天審查縣府提案，「太平溪路堤共構電塔下地」計畫是最大筆的墊付案，建設處長吳慶榮說明，馬蘭橋到日光橋間五座電塔將下地、第二鐵路橋至太平橋六座電塔將遷移，總經費達二﹒二億元，台電負擔一半，其餘由縣府及中央分攤，其中花東永續發展基金補助八千八百萬元、縣府自籌兩千兩百萬元。

拆5座、遷6座電塔 非尖峰時段進行

他說明，馬蘭社區等人口稠密區有五座電塔，六月起台電將動工施作電纜線路等下地工程，且考慮夏秋季天氣正熱、用電需求量大，預計明年三、四月非尖峰用電時段才會正式斷電改線、拆除電塔。至於往北亦要遷走六座電塔，預計七月起施作線路、明年十月遷移電塔。