〈南部〉保護小琉球潮間帶 縣府明定罰則

2018-06-02

民眾違規 常與管制站人員爭吵

〔記者陳彥廷／屏東報導〕琉球鄉五個潮間帶於二○一五年由交通部及屏東縣政府會銜公告成立「自然人文生態景觀區」，因管制法令分散，遊客常因不清楚規則與前來制止的管制站人員發生火爆爭吵，屏縣府為此明訂「潮間帶管制事項」，若違規不聽勸，導覽員最重可吊銷證照，遊客最高可罰三萬元。

小琉球的漁埕尾、杉福、多仔坪、蛤板灣及龍蝦洞等五個潮間帶被畫為「自然人文生態景觀區」，目前在杉福及漁埕尾設有管制人員駐站，同一時間內，杉福最多限三百人、漁埕尾最多限五百人入內，且只能從管制站等待進入，從海域「搶灘」亦屬違規。

琉球鄉公所去年開始接手管制站後，遊客入內隨意騷擾生物，有的導覽員也不制止，還有浮潛客從杉福「搶灘」，甚至有人翻牆進入，遊客、導覽員及管制人員為此常發生爭吵情事。今年清明連假就曾發生潛水教練帶潛客欲經杉福潮間帶下水，管制員前往制止，兩造發生衝突，所幸經勸阻未擴大，近來獨木舟運動夯，上月下旬發生有獨木舟滑過台灣海峽後，卻從杉福上岸「搶攤」情事，全屬違規，但目前因法規分散難以開罰，公所盼縣府能請警方強力執法。

遊客最高罰3萬 導覽員最重吊照

縣府海洋及漁業事務管理所指出，縣府依據發展觀光條例，明確訂出公告管制事項，讓管理員有依據，潮間帶於退潮時間才能讓遊客進入，且得在合格導覽員帶領下於現場申請，遊客若擅自進入，最高可罰三萬元。

縣府官員指出，導覽員須配戴服務證，每團最多帶三十人，且不能代簽，若違反管理辦法，最重將撤除其證照。

「樂觀看待踏出管制的第一步」小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉指出，以往管制事項不明確，遊客、導覽員及管制員三方無所適從，建議續訂規範細部行為樣態的「作業要點」，協會在第一線導覽時更能直接宣導。