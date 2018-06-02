〈台北都會〉建中畢典玩創意 蔣介石銅像變教官

2018-06-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕邁入六月畢業季節，各校畢業典禮處處可見創意，北市建國中學過去將校門口的蔣介石銅像變裝，總引起關注，呼應今年主題「放學派對」，學生把銅像裝扮成每日向學生道早安的教官，吸引許多畢業生合照搶拍；師大附中則以「??迌」為主題，在一個月內利用資源回收材料，布置成華麗的玩具屋，也受到好評。

建中在第六十八屆畢典，把蔣介石銅像KUSO成古典文學「紅樓夢」的主角賈寶玉，當時引發熱論。今年第七十屆畢典主題為「放學派對」，畢聯會昨將校園布置成「建中的一天」，佇立的蔣介石銅像穿上軍綠色衣服，化身每日在校門口向學生道早安的教官，不少畢業生與家長都在前面合照。

沿著校園的熱食部、球場到最終抵達的活動中心，用氣球、彩帶精心布置，讓所有畢業生參加最後一次放學。

同樣把畢典搞得有聲有色的師大附中，今年以抽象的「??迌」為主題，畢聯會成員花費一個月時間，利用資源回收材料加工、拼合，例如寶特瓶黏合而成的軌道、使用廢棄的舊報紙製作紙漿、用不要的參考書堆成牆壁等，布置玩具屋，場景十分華麗繽紛，宛如馬戲團。

昨日畢業典禮，一千多名畢業生走進玩具屋進入會場，歡樂中充滿感傷。畢聯會總召劉昇說，所有布置在廿幾天趕工完成，大家合力完成這項大規模工程，覺得很驕傲。