〈台北都會〉私校逆勢設高中 學者：良性競爭

2018-06-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市公立高中職透過減招，降低少子化衝擊，在北市教育一級戰區，有私校打算明年新增高中部，學者表示，私校挾帶國中部直升學生的優勢，不用擔心生源，只是會對同等學校帶來招生壓力，但會是良性競爭，讓學校做出自己的品牌，專家認為私校辦學彈性，政府須多注意收費問題。

台北市立大學教育行政與評鑑研究所教授吳清山直言，成立高中是不容易的，難免會有風險，須評估生源在哪、學校發展特色等問題。

他指出，私校管教嚴格、豐沛的教學資源，都是優勢與利基，努力經營出特色，目前政府推動高中職免學費，家長不會在意學費的問題，辦學品質與孩子表現才是重點。

吳清山提到，儘管私校收費較貴，但現在少子化，每個孩子都是寶，除了成績也在意孩子的品德，家長對私校黏著度變高，讓孩子國中直升到高中，他提醒公校要有危機感，設法改善學習環境，每校把自己品牌做出來，會是良性競爭，讓家長有更多選擇。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平則表示，國中、小是義務教育，高中、大學偏向自由與市場化，私校只要在空間、課程、費用都符合政府機關的規範，不違反法令，依法辦學都沒問題。

劉亞平說，私校管教嚴格、特色課程多元，提供家長有別於公校之外的選擇，但他認為教育不能過於商業性考量，課程不能亂收費，政府應須注意。