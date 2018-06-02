〈台北都會〉私校辦學 15年一貫成特色

2018-06-02

少子化衝擊 各校招生不易

〔記者蔡亞樺／台北報導〕少子化衝擊，各校招生大不易，不過北市教育局發現，北市老牌私立高中招生額滿，北市靜心中小學也緊鑼密鼓籌設高中部，準備明年度搶進高中，首年打算招收上百人，正待北市教育局審核，一旦准設，靜心將會是北市第五所為幼兒園、小學、國中至高中十五年一貫的學校，成為北市私校辦學一大特點。家長認為，雖然私校學費貴，但台北市家長看重的還是教學品質。

老牌私立高中招生額滿

北市教育局資料顯示，台北市綜合性學校共有廿九所，其中四校設有幼兒園、小學部、國中部與高中部，全為私校，分別是復興實驗高級中學、再興中學、華興中學與奎山高級實驗中學。教育局指出，這四所私校的高中全是額滿，儘管這兩年因少子化影響，仍舊招滿。

靜心籌設高中部 正待審核

「讓孩子學習很順，所以增設高中部，很希望能夠培養人才。」有一套自我教育理念的靜心校長唐尚智認為，國中以下是成人、高中以上是成才，國中前階段學校重視的是品格教育，養成學生有正向的處世態度，進入高中再廣泛深度學習。

面對少子化嚴峻挑戰，唐尚智自信地說「不擔心」，靜心有特色，雙語、科技、探索體驗課程都是優勢，除了讀書以外還給孩子附加價值，少子化是個機會，各校做出市場區隔。

北市國中家長聯合會總會長林曉儀說，私校提供多樣課程與豐沛教學設備，對學生管教嚴格，讓家長放心，私校雖然收費貴，但比起送孩子讀公立學校再上補習班，加一加公私校負擔差不多。