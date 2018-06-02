〈台北都會〉姚推單身補助3千元 柯丁質疑鼓勵不婚

2018-06-02

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕民進黨市長參選人姚文智日前提北市青年「單身補助」每月三千元，引發各界討論，昨天市長柯文哲、國民黨市長參選人丁守中對此解讀，該政策是「鼓勵北市民不婚」。對此，姚昨回應，中央早有相關補助，自己僅是微調政策，還勸柯要多與中央合作，政策才會推展順利。此外，姚也強調，該政策還針對新婚夫妻有補助，讓年輕人有喘息機會。

姚：中央有相關補助 僅是微調政策

姚文智日前提出北市青年居住政見，其中針對單身居住北市青年提出每月有一萬人可申請三千元租金補貼，最多可領兩年；年輕夫妻每月有一萬人可各申請五千元補助，最長也可申請兩年，並設有排富條款。

柯昨被媒體問及姚所提出的補助政策意見，先是說政策奇怪，還說政府現在鼓勵年輕人結婚，怎麼單身才有福利。國民黨參選人丁守中昨也酸姚，重點是年輕人不敢生、少子化問題嚴重，應進行社會住宅、創造就業等配套措施，不該只端補助政策。

對此，姚文智先是指出，柯文哲選前政見強調居住正義，但執政三年政策多畫大餅，沒有解決問題，終極作法當然要提出政策，但年輕人在北市生活辛苦、薪資又凍漲有許多社會問題，短期作法也要有。

姚文智更說明，中央原本就有相關補助，但是以「戶」計費，可是北市條件難以含括大多數人，部分年輕人居住條件差，可能住在頂樓加蓋等違建，難以實質受惠，才希望改以人頭計費，讓年輕人看得到吃得到；他還建議市府，內政部等部會都有相關補助，可以向中央申請，「地方政府應該與中央密切合作」。

姚說，他所提出的政策也有針對年輕夫妻規劃相關補助，「無法理解為何政策被刻意扭曲」，酸柯不要自己政策做不到就刻意抹黑他人的政見，塑造偏見、製造對立。

徐國勇：盼呂秀蓮跟大家一起努力

〔記者陳建志／台中報導〕前副總統呂秀蓮在爭取民進黨台北市長提名失利後，先是透過幕僚表示「Bye Bye！民進黨！」前晚受訪時再度表示「民進黨，再見，珍重再見！」對於是否以無黨籍參選台北市長，更表示「未來不排除任何可能」；對此發展，行政院發言人徐國勇昨天希望呂前副總統可以跟大家一起努力，並認為蔡英文總統會找時間和她碰面。