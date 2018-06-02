〈台北都會〉姚文智推大面積都更 丁守中提高「容獎」

2018-06-02

姚：進行幾近「地殼改造運動」

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕網路最新民調指台北市民最想解決的問題是都市更新，民進黨台北市長參選人姚文智昨表示，如當選會進行大街廓、大面積的公辦都更，幾近於「地殼改造運動」。但國民黨市長參選人丁守中則抨擊，民進黨過去都站在釘子戶那邊，打擊都市更新，他站在多數民眾權益立場，加速都更，用大幅容積獎勵，助市民舊房換新房。

丁：民進黨過去打擊都更

姚文智昨上午赴民進黨台北市黨部參加幹部會議，黨籍議員參選人陳賢蔚、吳沛憶、鍾佩玲、陳怡君等人都出席，營造母雞帶小雞氣勢。姚文智表示，當選後會進行大街廓、大面積的公辦都更，要幾近於「地殼改造運動」，這是一個系統性的，由北市府扛起責任，是全面性都市改造。台北下一個階段就是進行大規模公辦都更，讓台北脫胎換骨，他會在半年以內把相關政策、努力的方向跟市民朋友報告，相信大家一定會支持他的看法。

丁守中昨則前往中正區忠勤里，由里長方荷生陪同與長者共餐。丁守中表示，發現該里空間不足，未來如當市長，希望能在每里增設至少兩百坪里民活動中心，提供老人共餐、托幼中心、媽媽教室、托老中心等。

丁守中也表示，民進黨過去都站在釘子戶那邊，打擊都更，使都更限制越來越嚴，造成台北市有大量的老舊公寓，這也是台北房價高的主要原因，未來若當市長，絕對站在多數民眾權益的立場，加速都市更新，用大幅的容積獎勵，幫助市民舊房換新房，加速都更，相信大家都會支持。

都發局：市府成績遠超過去16年

對於兩位市長參選人皆提出都更政策，台北市都發局長林洲民受訪表示，市府三箭齊發推都更，包括都市計畫通盤檢討、政府重劃都更區、ＴＯＤ（大眾運輸導向開發）再生窳陋地區，投入資源、人力及效果，「遠超過過去十六年來成績」，會持續努力。市府努力推公辦都更，三年來有一三○件民辦都更案通過審議。