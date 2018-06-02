〈台北都會〉旭丘山腳刻字石碑 待專家考證

2018-06-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆海洋大學三創基地等單位近日彩繪旭丘山山坡上觀海樓社區大樓，當地正砂里長俞明發在旭丘山腳下發現一塊疑似日治時期的石碑，上頭刻有「松元」、「松浦」等字跡，已通報文化局請專家進一步考證。

基隆旭丘山居高臨下，可以眺望基隆港海景，成名已久，從清朝康熙年間便有相關記載，日治時期「旭岡晴嵐」一度獲選為台灣八景之首，上頭有頂石閣砲台，「少帥」張學良、前台灣省主席陳儀，都曾短暫在此地的招待所住過。

疑與古蹟市長官邸有關

近日彩繪旭丘山坡的觀海樓社區大樓，俞明發與海大教授謝東凱在下方石階旁發現刻有「松元」、「松浦」、「松村政子」等字跡的石碑，而基隆市定古蹟市長官邸（松浦社宅）就在斜對面，彼此可能有關聯性。

俞明發表示，以前有許多日本人住在旭丘山上，規模雖然不大，但上面有小型神社、祠堂，經常有穿著和服的日本姑娘到山上膜拜，曾從耆老口中得知，日治時期旭丘山上是出名的歌舞妓町，晚上常見日人聚會，笙歌鼎沸，通宵達旦。

俞明發翻查日治時期至今的地籍謄本，該處記載的是「祠堂」，意思是比神社規模小一點的信仰場所。俞明發研判可能是日治時期企業仕紳的落款，由於以前山壁下方有一排工寮，現在建商把工寮拆掉了，碑文才再度重見天日。

基隆市文化局文化資產科長郭麗雅表示，該碑文筆法不太工整，且有部分磨損，字跡看不太清楚，是否與市長官邸有關聯，還需要請專家調查與考證。