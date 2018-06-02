〈台北都會〉40年社區「觀海樓」彩繪活化 打造劇場村

2018-06-02

基隆建物變身 有威尼斯的感覺

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆海洋大學三創基地、旭岡國際藝術劇場與基隆市政府合作，重新彩繪旭丘山山坡上、已逾四十年歷史的觀海樓社區大樓，色彩鮮艷，路過民眾看到老舊建物大變身，非常驚艷，開心直說「有威尼斯的感覺！」海大三創基地表示，未來規劃活化建物閒置空間，打造藝術劇場。

坐擁旭岡晴嵐 欣賞船隻美景

基隆旭岡國際藝術劇場策展人陳彥樺指出，從觀海樓頂樓可欣賞到日治時期基隆八景之一的「旭岡晴嵐」，現在也能看到郵輪等船隻進出基隆港的美景，基隆其實很美麗，但長期以來被暗沉的色調所壓抑，透過社區營造，將城市建物當做畫布，活化建物外觀，也進一步深化基隆的人文及內涵。

近期三創基地師生們將觀海樓分層上漆，從低樓層起，每兩層漆上紅、黃、綠、藍四色，老建物變得繽紛，內部也重新改造，有各式海洋意象彩繪圖案，昨天展示學生、社區的藝術創作。

日本電影取景 公視也來開鏡

海大三創基地負責人謝東凱教授表示，觀海樓是一次城市美學新試驗，而這樣的實驗有個更遠大的目標，要將觀海樓其中約二成的閒置空間用來打造旭岡藝術劇場村，四月彩繪時，觀海樓就被日本電影「鹿沼」相中前來取景，明天（三日）公視「完美正義」電視劇也在這開鏡，接下來也會和基隆崇右影藝科技大學合作，拍攝「美麗基隆—緣來旭丘」電影，期許未來結合東岸觀光廊帶，讓更多人看見不一樣的基隆。

立委蔡適應昨出席成果發表活動時允諾，會在中央與地方持續協助總經費八億餘元的大基隆歷史場景再現計畫，串連沿線哨船頭、大沙灣、正濱舊漁會、和平島社寮地區，推動基隆的再造。