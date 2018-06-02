〈台北都會〉吾爾開希擬捐劉曉波雕像 市府拒絕

2018-06-02

2.5公尺雕像 打算設置在市府廣場公園

〔記者郭安家／台北報導〕中國禁止紀念劉曉波，民運人士吾爾開希昨於台北市議會宣布，七月十三日將於市府廣場公園舉辦劉逝世週年紀念會，現場將臨時設置二．五公尺的劉曉波雕像，盼於活動後現地「永久安置」。

公園處︰不同意放無關公共設施雕像

對此，台北市公園處長黃立遠昨受訪指，不同意公園放無關公共設施的雕像，吾爾開希要走台北市公共藝術審議委員會程序；但記者查證發現，公共藝術申請人應為興辦機關公園處，黃才說「應該是、要查一下法令」，卻未允諾公園處是否要申請該公共藝術設置，變相拒絕吾爾開希設置劉曉波紀念雕像的捐贈案。

文化局表示，依據「北市公園設施捐贈實施要點」，公園處可直接許可設置一般雕像，不一定要走公共藝術審議程序。另一條路徑，公園處可送件至公共藝術審議委員會審議，由委員會審酌該雕像是否結合空間環境，並詢問周邊民眾意見；但即使委員會給予雕像具公共藝術身分，市府、興辦主管機關也可推翻委員會意見，不予以設置。亦即，是否設置該雕像，最終決定權還是在公園處，走公共藝術委員會審議一途，只是多一層審查程序而已。

對此，黃立遠起初表示，吾爾開希曾有申請、問及管理問題，他們要送（公共藝術委員會）審議，通過後再由公園處內部審查，公園處無先入為主立場；對於申請人應為公園處，黃才表示，「應該是、要查一下法令」，未表態是否申請。為何大費周章走公共藝術流程？黃說，不會同意放雕像，因無關公共設施、民眾休憩，如果是設置涼亭等設施，政府則樂觀其成。

北市府發言人劉奕霆表示，吾爾開希曾跟市府接洽，市府僅告知申請流程，後續由局處進行審核。

吾爾開希表示，今年三月發想設立雕像，由林文德文化藝術推廣協會、雕塑家鄭愛華承製，加上落成時的紀念活動，預計需籌募五百至六百萬元；屆時應會捐贈三座青銅像，其中劉曉波像高二．五公尺，底下有劉寫的東西、關於其評價的碑銘，他不敢妄自寫文紀念，引述孟子等古文經典。

對於市府消極拒絕捐贈案的作法，吾爾開希受訪說，只要北市府秉公處理，依法行政，就足夠了。該案子是由民間申請，不是由政府主動來做、不存在台北市長柯文哲立場；客觀說「柯市長對劉曉波價值是尊崇的，中共絕不允許中國任何地方紀念劉曉波」，相信市長不反對。