〈台北都會〉專家︰不是財政紀律最佳展現

2018-06-02

僅呈現克制浪費 但投資不足

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲昨於臉書上高調宣布北市脫離「欠債千億俱樂部」。但金融研訓院院長黃崇哲指出，目前債務管理成績，僅能呈現出市府克制浪費的良好成效，但對未來發展投資相對不足，並不能稱為財政紀律的最佳展現。

市長柯文哲昨於議會總質詢時被市議員陳重文問及此事還笑說是「市府撙節有成」，去年資本門結餘還超過七千萬元，說明政策手段包含，對外招標方式進行修改、追加預算嚴格管控，預算浮編、消耗預算等浪費行為也都有受控制。

對此，前淡江大學產業經濟學系副教授莊孟瀚指出，前兩年房屋稅、地價稅調整，地方稅收盈餘本來就會大幅增加，不過北市近年僅有省錢，沒有進行公共建設、促進內需，加上景氣不振，長期來看稅課收入會有問題。

莊孟瀚認為，政府施政重點應要創造財富與就業機會，若景氣差也要擴大內需、促進景氣正向循環，「北市每年預算規模約一千七百億元，閉著眼睛都可以省錢」，現在市府只進行撙節、不促進建設，僅是「戰術性的調整數字」。

黃崇哲分析，良好的償債能力當然為好的財政紀律條件之一，北市過去財政困難，減少發放補助、針對無效政策進行撙節當然都有助於改善現金流；不過，現在因為減少投資而有盈餘，再將盈餘拿去還債，對未來發展投資相對不足，並不能稱為財政紀律的最佳展現。最後，黃崇哲也提醒，政府應以維持財政穩健為目標、並非一味追求盈餘，財務指標要搭配施政效率，才能完整評估全貌。