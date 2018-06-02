〈台北都會〉柯文哲︰脫離千億債務 丁守中︰敗光市庫

2018-06-02

柯︰3年半還債520億 創民選首長最高紀錄

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲昨於臉書宣布，台北市政府正式脫離千億債務俱樂部，他任內三年半已還債五二○億元，讓負債從一四六八億元降至九四八億元，自稱是「地方自治史上民選首長的最高還債紀錄」。但國民黨台北市長參選人丁守中反批柯敗光市庫積蓄；國民黨議員陳炳甫指出，柯市府自創「墊還」制度在玩文字遊戲。民進黨議員簡舒培也說，柯只是向重置基金借來還，終究是在挖東牆補西牆。

議員︰自創「墊還」玩文字遊戲 挖東牆補西牆

伴隨著臉書附著一張辦公到疲憊操勞的照片。柯文哲宣稱，他三年半還債五二○億元，市民人均負債也從剛上任時的五．四萬元，下降至三．五萬元 ，是地方自治史上民選首長的最高還債紀錄。柯臉書還寫到，「其實我們只是每天認真工作，該做的做，不該做的不要做，到年底就會發現剩下很多錢。就像追加預算，以前都沒在控管，現在通通要進市長室專案報告，後來幾乎沒什麼在追加。世大運開閉幕我們花三．六億，八年前同一個場地的聽奧花了五．四億，世大運的規模還是聽奧的好幾倍。」

但丁守中批評，柯文哲是任內公共建設都不做，拿去還債，且郝龍斌時期就留下二三一億的歲計賸餘，是市府歷年預算執行後所累積的積蓄，提供給未來年度支出、債務還本的資金調度，等於是市府的儲蓄金，但柯今年為選舉透支九十八億元，再加上債務還本一百億後，下個年度的賸餘款將所剩無幾，柯為塑造還債市長的形象，不惜把前幾任市長留下來的家產敗光，還會讓未來的市長沒有儲蓄金可用。

陳炳甫也指出，柯市府自創「墊還」機制，從基金等非帳面財源中撥款給銀行稱是墊還，雖能減少利息支出，卻為了規避議會監督，一方面對民眾說已經還錢，另一方面對議會卻從不承認那是還錢，只是先墊著，實際到底有沒有還，始終在玩文字遊戲。簡舒培也說，柯市府在還錢同時，又在重置基金欠了更多錢，每年陸續從重置基金調錢，前三年共增借一二一億元，到處挖東牆補西牆。

財政局長︰從馬英九時代就用墊還

對此，財政局長陳志銘聲明，向基金調借來墊還市政建設借款，從馬英九時代都是如此，目的在於減少無謂的利息支出，今年基金調借數二九一．九八億元，是為墊還市政建設借款的二九五．四億元，其中非自償性經費一五八億元，仍有計入未償債務。財政局還反控，基金明明有餘裕資金，但因市議會限制行政部門向基金調借資金的比例，只好眼睜睜看著銀行從市庫中賺走利息。