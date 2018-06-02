〈台北都會〉移植不當、修樹斷頭 市府挨批淪殺手

2018-06-02

朱立倫允諾檢討 加強教育訓練

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會昨天由民進黨籍議員聯合質詢，市議員李倩萍等人質疑說，公共工程造成樹木移植不當屢見不鮮，包括安坑輕軌、新店中央新村北側區段徵收區、三重商工地下停車場等，樹木慘遭粗暴修剪、斷頭，批評市府的樹木保護政策淪為空談，反而成了「樹木殺手」。市長朱立倫允諾檢討改善。

李倩萍指出，新店區有十棵路樹因為安坑輕軌施工而慘遭連根拔除，捷運局未提出移植計畫書就貿然動工，施工區內的珍貴樹木也沒有主動通報會勘，市府的樹木保護政策只是說說而已。

市議員李余典也批評，三重商工地下停車場的榕樹原本枝葉繁茂，移植後的樹冠被修剪超過三分之一，樹根也未包覆土球保濕，手法粗糙；市議員羅文崇抨擊說，中央新村北側區段徵收區的樹木也修剪過度，造成斷頭、枯死，淪為樹木墳場。

朱立倫表示，新北市辦理公共工程兼顧樹木保護，但仍有不盡完善之處，市府將透過教育訓練，加強第一線作業人員了解樹木保護的重要性。

捷運工程局長趙紹廉解釋說，三月有民眾陳情新店區安和路的十棵路樹因樹根凸起、破壞人行道，該區域與捷運工區相鄰，捷運局在春假期間施工，降低對交通的影響，當時移植計畫書未獲核定，因時間急迫而未進行斷根作業，他坦言程序有瑕疵，事後針對樹皮受損部分塗抹藥劑，農業局並開罰廠商三千元，目前樹木存活狀況良好。

另外，議員沈發惠質疑說，朱立倫擔任桃園縣長時，任用未滿三十歲的蘇俊賓擔任環保局長，工商、農業、教育局長都不到四十歲，但擔任新北市長七年多來卻不給年輕人機會，市府現有機關首長普遍超過五十歲。

朱立倫表示，市府整合各局處成立「青年事務委員會」，彙整就業、居住等青年關心的議題，提供諮詢、協調及交流平台，有許多七、八年級生進入市府團隊，擔任副發言人等重要幕僚，會持續關心青年族群並提供更多發展空間。