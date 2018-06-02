〈台北都會〉《新北》社宅需求逾5萬戶 現僅2千戶

2018-06-02

議員質疑中籤率低、租金偏高

〔記者賴筱桐／新北報導〕房價居高不下，買房對許多青年仍是遙不可及的夢想，民進黨新北市議員沈發惠等人昨天質詢說，新北市弱勢家庭的住宅需求高達五萬二四三九戶，但市府至今只完成二一三九戶社會住宅，佔整體比率僅四％，供不應求且中籤率低，批評居住正義「夢一場」。市長朱立倫不認同議員的批評，表示明年將完工達七千餘戶，數量居全台之冠。

民進黨籍市議員昨天聯合質詢，沈發惠表示，根據內政部統計，新北市經濟或社會弱勢家庭，實際需求是五萬二四三九戶，但市府七年多來只提供二一三九戶社會住宅，其中三九三戶還是前任縣長的政績，朱立倫任內只增加一千七百餘戶而已。

市議員羅文崇也表示，社會住宅的中籤率低，例如三重大同南段一般戶僅四％，永和秀朗是四．七％，目前採弱勢優先戶、一般戶依序抽籤選房，但房型未依比例限額，導致優先戶先把二房、三房的房型選完，剩下的才給一般戶選，造成「中低收入戶住兩萬多的房型、一般戶只能擠數千元套房」的怪象。

市議員李余典認為，社會住宅租金偏高常被民眾詬病，雖然市府聲稱租金已比市價優惠，但三房平均要價兩萬多元，弱勢民眾仍然租不起。市議員陳世榮說，因應高齡化社會，應增設健康老人的社會住宅「老人公寓」，補足最後一塊居住正義的拼圖。

市議員李倩萍建議，社會住宅租金計算應依據承租人所得及負擔能力訂定，例如台北市依據家庭所得，分四個級距提供租金補貼，新北市只區分一般戶及優先戶；此外，台北、高雄推出免抽籤措施，鼓勵青年提出創新回饋方案，值得借鏡。

朱立倫︰明年將完工達七千餘戶

朱立倫表示，市府透過多元方式增加社會住宅數量，明年將完工達七千餘戶，數量是全台最多；對於搶手的二房、三房型，市府會訂立抽籤規則改善選屋爭議，目前也試辦青年、銀髮族共居等創新措施，成效良好將擴大辦理。

朱立倫說，社會住宅有租金優惠，一般戶依市場行情打八折，弱勢戶是六四折，針對弱勢婦女也規劃中途之家，提供特定對象短期免費居住。

市府城鄉發展局長柳宏典指出，全市社會住宅至今共完成二一三九戶，今年底可達五六一九戶，明年將完工達七○五二戶，配合租金補貼、包租代管政策，協助青年及弱勢民眾解決居住問題。