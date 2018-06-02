〈北部〉《你們值得更高房價》退房夾千元鈔 旅客留言民宿業者「揪甘心」

2018-06-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮二○六地震後，旅遊觀光業蕭條，災後退房率高達九成，業者只能低價促銷，但有名入住七星潭民宿的台灣旅客「揪甘心」，退房臨走前留給女主人一封信，還夾帶一千元，信末一句「P.S.你們值得更高房價。」讓業者感動大呼「這溫暖遠比金錢還貴重！」

花蓮民宿住房率震後平日僅約三至四成，假日也只有五至六成，目前雖持續回溫，但仍不敵往年業績。這家民宿四月下旬接待一名來自新竹、從事醫護工作的女房客「小雯」（化名），入住雙人房二晚、附贈二天的手工早餐，老闆林淑娟只收她三千元。

小雯四月廿八日退房前，留給民宿女主人林淑娟一封信，信中夾帶一張千元鈔，並寫著：「以如此低廉價格入住，深深感到內疚」、「要不是地震過後、遊客銳減，你們也不必這樣辛苦」；信末並註明「附上一千元沒有別的意思，純粹覺得你們值得更高的房價」，並祝福震後「花蓮加油」，希望這片土地愈來愈美好。

林淑娟說，民宿經營七年來收過無數卡片，還是第一次收到如此溫暖又實際的感謝信，印象中的小雯親切又低調，退房那一天，小雯從七星潭散步回來，遞給她一盒巧克力後，說道「辛苦了！」她直覺小雯很不一樣。

她說，看完信後真的相當感動，她立刻回電給小雯希望把一千元匯還給她，因為「這份溫暖已經收到了」，遠比金錢來的重要，事隔月餘，她仍把這封信放在包包內隨身攜帶。她說，起初小雯婉拒她的好意，最後小雯有答應「這一千元當作下次的訂金」，約定再到花蓮玩。

林淑娟說，震後感受到國人的愛心「身為台灣人真的很幸福」，也謝謝來自國內外旅客們的鼓勵，願意支持業者繼續向前邁進。