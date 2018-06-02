〈北部〉遲來30年 43歲「學霸」媽領高中畢業證書

2018-06-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立花蓮高商、花蓮女中、花蓮高工昨天都舉辦畢業典禮，其中花蓮高商進修部四十三歲的媽媽畢業生陳小惠，因家貧國中畢業就去工作，沒能念高中，為了不讓人生遺憾，三年前到花蓮高商進修部念資料處理科，白天上班工作，還得照顧家庭，蠟燭三頭燒，但在校成績優異，被兒子笑稱「學霸」，昨天她領到畢業證書露出如釋重負的表情。她說，很感謝老師和家人的支持，才能一圓高中畢業的夢想。

白天上班、晚上進修 陳小惠花商畢業了

進修部畢業生陳小惠，白天在從事部落兒童照顧的社團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會上班，做出納及行政業務，晚上就到花商念進修部資料處理科，回家還得做家務，辛苦了三年總算有成，昨天高興地從花蓮高商校長林明山手中領到畢業證書，薄薄的一張證書對她來說，是遲來了三十年。

陳小惠說，家庭因素讓她國中畢業就中斷學業，開始工作養家，很快也有自己的家庭，三年前自己國中畢業也二十七年，看到孩子逐漸長大，也想回學校唸書完成夢想。她說，二十幾年沒唸書了，腦袋沒有以前好，覺得有吃力，三年來她和兒子一樣「都在當學生」，聽到媽媽成績都名列前茅，還被兒子笑是「學霸」。

日間部李家宜、余曉恩均獲「勵學獎」

拿到「勵學獎」的花商日間部資料處理科學生李家宜住在壽豐，雖然腳走路不方便，擔心麻煩別人的她每天搭車到花蓮、再從車站走到學校，一般人十五分鐘的路她要走半個小時，上課也非常認真、勤做課堂筆記，按時完成作業，也熱心參加學校公共事務，協助學校的角落藝術節計畫。

花蓮高農畢業典禮上，獲得「勵學獎」的綜合職能科余曉恩，雖然先天有視覺、肢體及學習障礙，每天都努力學習、也是班上的開心果。