〈北部〉停辦興中國中遭疑炒地皮 陳金德：無稽傳言

2018-06-02

議員放座談影片 代縣長：一切光明磊落

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉興中國中，傳出縣府有意停辦，是為了給縣立慈心華德福教育實驗高中作為校區，並炒作中興文創土地。縣議員吳秋齡昨拿出代理縣長陳金德到華德福座談的影片，要陳說清楚；陳金德說，如果興中給華德福也沒什麼不好，中興文創土地是要公開標售的，一切光明磊落，沒什麼好隱瞞。

興中有四十七年歷史，受少子化衝擊，縣府通盤評估後，將該校列為優先停辦選項。消息傳出引起教師、家長譁然，要求縣府「踩煞車」。外傳興中停辦，是要轉作華德福高中校區，縣府要藉此吸引華德福學生家長，到附近中興文創置產，藉此炒作土地。

外傳轉作華德福校區 炒作中興文創土地

縣議員吳秋齡昨在議會質詢，拿出陳金德到華德福座談影片。影片中，陳金德說：「長遠來看必須跟學校與基金會好好談，未來學校規模要到哪裡，看是到高中、還是大學。」吳秋齡指出，停辦興中沒什麼不好，解決華德福校舍問題，也能讓中興文創適度開發，這都是美事，但外界傳言很多，代表縣府沒做好溝通，縣府與學校好像在打「烏賊戰」，互相指責讓問題失焦。

吳秋齡直言，陳金德應該說清楚，不該讓家長與學校教職員最後被告知；中興文創土地開發，也應該找適當買主，歡歡喜喜進駐，不應讓外界誤會縣府有「黑手」介入炒作。

陳金德回應，中興文創開放進度確實緩慢，如果不好好開發，縣府會有破產問題，園區周邊的縣府土地，要賣出須經過議會同意，屬於公開標售，不會有私相授受問題，他個人也沒有中興文創任何一吋土地，外界傳言都是無稽，重點是要讓園區適度開發尋找活路。

談到興中停辦，陳金德指出，華德福校舍不足，他願意解決，興中是否停辦，還在評估並未定案，停辦是因為學生數變少，校舍空間太大，不只興中，很多中小學都有一樣問題，未來興中做實驗教育育成中心、增設幼兒園、做長照或是給華德福都是選項。