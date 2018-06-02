〈北部〉五峰鄉部落會議 白蘭做示範

2018-06-02

〔記者廖雪茹／五峰報導〕國土計畫法五月一日上路，新竹縣尖石鄉鎮西堡、斯馬庫斯（新光）兩部落，也通過全國第一例「原住民族特定區域計畫」案；行政院原民會和地方政府日前首度出席五峰鄉白蘭部落會議，跨出新竹縣部落會議運作第一步，希望帶動原鄉蓄積自主管理能量。

盼帶動原鄉自主管理

五峰鄉部落會議在縣議員趙一先等推動下，包括賽夏族killapa’、竹林村的喜翁與忠興、羅山、和平部落及白蘭部落的部落會議陸續成立，清泉部落也籌備中。其中白蘭部落經由退休警察周錦貴等人熱心奔走，去年由代表會主席曾榮貴，擬定、推動完成組織章程草案，並經半數以上族人代表參與，逐條決議通過，由張財進擔任部落主席，周錦貴擔任執行長。

白蘭部落並曾在五月廿九日召開部落會議，全部落七十四戶有四十多戶、六十多人參加，聽取國土計畫法及傳統領域劃設等事項的說明。

趙一先說，新竹縣尖石、五峰和關西共有八十六個部落，全國原鄉則有七百五十個，但有成立及運作部落會議組織的部落相當少；白蘭部落會議同時有中央及地方官員出席，堪稱全國首例。

周錦貴表示，區域計畫法在一九七四年公告實施，但內容未適時修正，白蘭部落歷經三代族人，因建地不夠，族人只能利用原住民保留地卻不符法規。

參與國土規劃

趙一先說，國土計畫法施行後，全國國土將重新盤整，細部分區劃設預定二○二二年五月前完成，希望縣府與族人充分了解中央政策方向並實際進入部落執行。趙一先說，原鄉部落的餐廳、民宿、露營興盛，但合法者少；透過部落會議，盼能讓族人自我學習，蓄積自主管理能量，表達意見，參與國土規劃。