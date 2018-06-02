〈北部〉卓蘭「石葡萄」災情慘 每公頃救助9萬

2018-06-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮有「水果王國」美稱，巨峰葡萄栽種面積約五百公頃，年產量可達一千五百萬公斤，僅次彰化縣、台中市、南投縣，全國第四；但今年夏期果，受三、四月南風高溫氣候影響，授粉不佳，近半面積成了長不大的「石葡萄」；苗栗縣政府爭取行政院農委會農損補助確定，每公頃救助九萬元，即日起到十一日受理。

受損250公頃 即起至11日受理

卓蘭鎮巨峰葡萄，栽種面積約五百公頃，一年可結夏、冬兩期果，產地價格每台斤約五十到六十元不等，禮盒裝每台斤也可達八、九十元，外銷每台斤甚至超過一百元，是卓蘭鎮的指標性農產品之一，也是鎮內不少果農的主要經濟收益來源。

高溫攪局授粉差 無籽、長不大

但今年夏期果，於三、四月授粉期，因南風高溫氣候影響，使得授粉情形不佳，沒有著果的葡萄，成了無籽的假性結果，成了「石葡萄」。石葡萄也因無籽，無法繼續長大，果實相較正常的葡萄小，因此，一串葡萄上出現大大小小、顆粒不均勻的情形。

對此，果農感嘆，近年天候異常，去年夏期果在三、四月授粉時，遇上多雨，著果情形不佳，沒想到今年換成南風高溫攪局。果農指出，石葡萄並非不能食用，但也因果串小、加上顆粒不均勻，直接影響賣相，而疏果得耗費大量人力，根本不敷成本。

農委會實勘 確認符合救助標準

苗縣府農業處接獲農友陳情，邀請農委會農糧署北區分署、苗栗區農改場專家及卓蘭鎮公所實地勘查，發現果園內「石葡萄」情形嚴重，統計面積近二百五十公頃，初估產量減少三成，但價格尚未能估計；農業處確認災情後，彙整災情通報農委會，爭取核定辦理現金救助。

農業處農務科長徐春良表示，卓蘭巨峰葡萄夏期果農損，已達行政院農委會農業天然災害現金救助標準，依農業天然災害救助辦法規定，損失率達廿％以上者，每公頃救助九萬元，損失率未達廿％者不予救助。

農業處長陳錦俊提醒，申請救助於即日起到十一日，受災農民儘速攜相關文件至鎮公所申請，逾期不予受理。