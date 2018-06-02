〈北部〉桃市府3對策 元生國小總量管制有解

2018-06-02

元生國小增建校舍、擴大校地

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢區元生國小由於周邊是新興住宅區，學生搶讀情形嚴重，學校實施總量管制，造成學生必須到較遠的自立、內壢國小就讀，為此，市府將採增建校舍、擴大校地及改善自立、內壢國小教學環境等三項措施，讓周邊社區學子都能就地入學。

市長鄭文燦說，元生國小之所以實施總量管制，是因學生應享有活動空間低於規定，要解決此問題，學校要興建校舍，同時必須增加學校校地，另一方面則會積極改善自立、內壢國小教學環境，讓學生願意到這兩所學校就讀。

自立、內壢國小改善教學環境

市議員葉明月、張運炳表示，元生國小是桃園市總量管制最嚴重的學校，學校每年級核定的名額為十班、不超過三百人，但這幾年學區入學人數高達四五○到五百人，年年轉介到內壢、自立國小人數都超過一百人，家長們怨聲載道，明明就住在學校附近的社區，卻要跑到好幾公里外的自立、內壢國小就讀。

教育局主任秘書賴銀奎表示，依規定每位國小學童應享有十二平方公尺的生活空間，元生國小總面積兩公頃，最大招生數為一六六七人，如今學生一八七四人，每班學生人數也從核定的廿九人變成卅二人，故採取總量管制，目前規劃將學校旁公園用地面積約四千四百平方公尺納入校地，在維持現有學生使用面積狀況下，預估可增加十二到十五班規模。