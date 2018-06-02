〈北部〉完工逾半年 桃園青埔足球場遲不開放

2018-06-02

市府：圍網未施作 安全不足

〔記者許倬勛／中壢報導〕四年一度的世界盃足球賽將登場，全台再掀足球熱，但去年十一月落成的中壢區青埔足球場，卻仍被工程圍籬層層圍住、難以進入，民眾抱怨分不清楚能否使用，質疑市府「無心推廣運動」；對此，市府體育局解釋，球場啟用至今屢遭宵小偷竊，才會留下工程圍籬防範，待年底菱形圍網、綠化等完工後就會拆除，球場使用則採取進出管理制度。

位於中壢區青商路、青文路口的桃園市立青埔足球場，共有二座五人制足球場，八人制及十一人制足球場各一座，是市內首座專屬足球運動競賽及練習的場地，已於去年十一月落成啟用，但附近居民抱怨說，球場仍被工程圍籬包住，根本不知可使用還是不可使用，想去踢球只見大門深鎖，讓足球場功能大打折扣。

今年已編列860萬 年底可完工

體育局表示，原工程經費有限，未編列菱形圍網預算，加上年初管理中心屢遭宵小偷竊，才會暫時保持工程圍籬設置，一來避免足球飛落道路妨礙交通，二來可防範宵小進入破壞；今年已編列八六○萬新設菱形圍網，預計八月發包、年底可完工，屆時會將工程圍籬拆除。

球隊培訓專用 民眾需先申請

體育局說，青埔足球場以提供桃園市各級學校足球隊及社團使用為主，足球協會每週六下午也會在此培訓U10、U12及U14國手，一般民眾如想進場，可於開放使用時間內自由進出球場觀賞比賽及活動，也可依規定填寫表格、湊齊人數，向管理中心申請使用，經核准排定時間、給付租借費用即可入場。

體育局解釋，足球場地與籃球場、操場等體育設施不同，為顧及養護草皮、維持球場品質，採取申請制，而青埔足球場預計本月初移交潮音國小代為管理，喜愛足球運動的民眾可逕向該校洽詢場地借用事宜，另，青埔足球場已選定做為明年全國運動會足球運動主賽場及熱身賽場地，屆時民眾可到場共襄盛舉。

目前桃園市內共有卅七所國小、八所國中、六所高中、五所大學設有足球校隊或社團，除了青埔足球場，另八座標準足球場多設立於大學校園內與田徑場共用。