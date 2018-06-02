〈北部〉10年來首見 梅花湖露出沙洲

2018-06-02

蘭雨不再來？降雨量去年同期14%

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣俗諺「竹風蘭雨」意指新竹多風、宜蘭多雨，想不到宜蘭現在也缺雨水！五月降雨量僅三十二‧一毫米，是去年同期十四％。人氣景點冬山鄉梅花湖水位持續下降，湖面竟出現沙洲，為十年來首見；另三星鄉也有九座湧泉池乾涸，水情拉警報。

梅花湖三面環山，湖域面積約二十公頃，是昔日「蘭陽十八勝」之一，因湖形狀似梅花而得名；近幾年園區再造有成，不少特色店家進駐形成亮點，人氣飆升，是宜蘭縣政府經營管理的風景區中，遊客數最多的景點，去年就有八十六萬五千人次造訪。

水位直直落 降至量尺最低點以下

「十年來第一次！」今年春節過後，宜蘭久旱不雨，梅花湖水位直直落，遊客發現梅花湖遊客中心旁湖域，水位變淺、且有小沙洲。遊客中心表示，已有十年沒見過這種景象，位在湖域出水口有個量尺，當水位上升到七十公分，就會順著排孔外流排掉，目前已降到量尺零公分最低點以下，顯示旱象嚴重。

遊客中心指出，梅花湖的水源主要來自農田灌溉溝大光明圳，大光明圳上游近來缺水，供水量有限，中心緊急抽取附近地下水應急，宜蘭這兩天雖有下雨，仍是杯水車薪，需要更多雨水挹注，才能讓梅花湖「解渴」。

俗諺「竹風蘭雨」形容每年冬季吹東北風，新竹風勢強勁，宜蘭陰雨綿綿的特殊天候。羅東鎮民林先生說，宜蘭今年冬雨減緩，春季降雨量又少得可憐，天候異常情況愈來愈明顯。

長期沒下雨 三星9座湧泉池也見底

此外，三星鄉大義村、尚武村一帶有九座湧泉池也陸續見底，代理縣長陳金德、議長陳文昌、三星地區農會理事長黃明杰等人，昨到場會勘。陳文昌說，這些湧泉池是當地農田備用水源，乾涸原因可能是長期沒下雨，加上地底湧泉出水口淤積所致，縣府工務處允諾下週派員清淤。

陳金德說，宜蘭水資源豐沛，應該不至於缺水，但縣內沒水庫，未能有效貯存運用，縣府將成立「水利資源處」統合雨水、治水工作，因應極端天候的挑戰。