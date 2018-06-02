〈北部〉男大生徵人代上課、代考試 還標價碼

2018-06-02

〔記者王駿杰／新竹報導〕臉書「靠北清大」近日出現匿名貼文，一名男大生想順利畢業，竟在網路上徵人「代上課、代考試」，一堂課三百元，代考期中、期末考每堂六百元，離譜行徑引發熱議。

清大：若發現絕不寬貸

對此，清大校方痛斥「代考試」等同作弊，嚴重違反校規，若發現絕不寬貸，至於「代上課」部分，將回歸到老師個別授課的課堂規範去處理，希望同學能踏實學習，別求僥倖。

一名清大畢業生指出，早在幾年前就曾聽同學說上課、考試想找「槍手」，當時以為是玩笑話，沒想到現在竟真的在網路上流傳，他認為除了學生本身的惰性外，校方在查處這類違規行為也可能不夠嚴格，才會讓學生有動歪腦筋的念頭。

這名男大生PO文說，攸關到他能否順利畢業，希望找幫忙上課的同學，目前的想法是一堂課三百元、期中期末考六百元，上的課是體育或英文課，選課時可一起討論要修哪些比較輕鬆的老師的課。

PO文男大生說，徵人「代上課、代考試」的目的只是要讓他拿到學分就好了，分數不是重點，付費方式可訂為期中、期末各結帳一次，付現金或匯款都可以，希望同校、想打工的同學可以互助一下，價錢可再討論。

PO文引發網友熱議，離譜的是，大多數網友都贊成「代上課、代考試」，並且紛紛留言報名或是TAG（標記）周邊友人意圖接單，如「ＸＸＸ車錢靠這個賺」，甚至還有網友留言要求加價。