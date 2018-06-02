〈北部〉完工3年7月 竹縣新湖分局終於開張

2018-06-02

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣警察局新湖分局完工三年七個月後，終於在昨天揭牌成立，原橫山分局長高德昌接掌首任新湖分局長； 縣長邱鏡淳期勉加強行政效率和服務品質，維護新豐、湖口地區交通與治安。

新竹縣警察局長張榮興表示，新湖分局成立前，竹北分局轄區人口數超過卅一萬人，警力配置逾三百名，是六都之外全國最大的分局。他感謝縣府和議會全力支持，歷任局長努力規劃，催生硬體足為全國模範的新湖分局。

縣警局：警力不足 才延遲掛牌

新豐和湖口兩鄉人口合計十三萬餘人，境內有工業區、營區和大學，流動人口多。縣府在二○一一年八月核定新湖分局新建大樓用地，總工程費約二．一億元，二○一三年五月動工，二○一四年十月底完工。

新湖分局遲至昨天才開張，主要是因警力不足，縣警局表示，新竹縣制服警力，與編制員額尚差九十八人。

其中新湖分局設分局長、副分局長各一人，共有五組、一隊、一中心與六個派出所，制服警力一百三十人，尚缺三人；刑警編制廿一人（不含隊長），尚缺七人，不足警力將逐步補齊。

六個派出所中，湖口所有廿五人（包括車禍處理組四人）、湖鏡所十二人、新工所廿五人、山崎所十六人、新豐所十二人、後湖所七人。

由原橫山分局長高德昌接分局長

位於湖口鄉中正路二段的新湖分局，昨天在舞獅表演中熱鬧揭牌，熱心民眾聯名捐贈警車，地方政要出席觀禮。

首任新湖分局長高德昌為警大六十三期畢業、中華大學科技管理研究所碩士。他表示，將做好交通、治安、為民服務工作，讓民眾有感。橫山分局長則由新北市警察局蘆洲分局行政組長王文生陞任，他是警大五十九期畢業、犯罪防治研究所碩士。