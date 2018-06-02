〈北部〉三灣公埤塘優養化嚴重 將整治成秘境

2018-06-02

面積逾4甲 昔日供灌溉使用

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉大河村台三線旁有一個面積逾四甲的公埤塘，昔日曾經提供當地居民及附近三灣鄉大坪村與造橋鄉錦水村水源，但因年代久遠，埤塘優養化嚴重，立委鍾孔炤與行政院客家委員會副主委楊長鎮昨天前往會勘後，客委會同意透過客庄生活環境營造計畫改善。

不過，雖然客委會同意透過客庄生活環境營造計畫，整治大河村公埤塘，但會先由三灣鄉公所提報改善計畫書，客委會經專案審查後如未涉及水利等法規上之規範，將加速協助地方政府來辦理。

客委會允專案審查助辦理

楊長鎮指出，希望鄉公所以原生自然等最低開發模式為原則，能夠結合生態工法與水圳文化，從疏濬至周遭環境整備，期盼能打造出台三線的獨有秘境。

三灣鄉長溫志強表示，大河村公埤塘優養化嚴重至少超過十年，鄉公所初步規劃將綠美化公埤塘、除去因優養化蔓生的雜草與植物，讓埤塘恢復成活水，之後整建步道等，結合三灣鄉美麗山景等，打造三灣鄉的「浪漫台三線」。

公所：將綠美化、恢復成活水

三灣鄉大河村長李運光說，公埤塘存在時間可能已達百年，雖然無法估算使用公埤塘灌溉的果園、菜園灌溉面積，但公埤塘除了提供附近柑橘、高接梨與菜園灌溉水源，也具備其歷史價值。

另外，不少返鄉青年希望將已經廢校的大河國小打造成「大河農創學苑」，目前因校地涉及私有地問題，仍有待苗縣府相關單位解決，鍾孔炤期盼透過客委會浪漫台三線政策，結合地方的返鄉青年與社區營造，讓已經廢校的大河國小成為新亮點。