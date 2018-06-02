〈北部〉新建坪頂A8轉運站 整頓交通

2018-06-02

建19席月台 納入38路線公車

〔記者周敏鴻／龜山報導〕「坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫」中，規劃利用龜山區復興街旁土地，採ＢＯＴ方式新建坪頂A8轉運站，交通局初步規劃轉運站內會有十九席月台，可納入行經周邊的卅八條路線公車，創造轉運機能，也解決交通壅塞，滿足停車需求。

坪頂A8轉運站一．八公頃的預定地位於復興街旁，距離機場捷運A8長庚醫院站約三百公尺，交通局規劃，轉運站樓地板面積為兩千四百平方公尺，將設置候車大廳、櫃台與十九席月台，可容納卅八條路線公車供乘客搭乘，包括城際客運及以林口長庚醫院為路線端點公車。

轉運站內也會有提供乘客餐飲、休憩服務等需求的商業空間，交通局副局長張新福表示，初期規劃業者投資金額為十億元，許可年限卅五年，包括興建期三年、營運期卅二年，四月十三日已上網公告招商，預計六月廿六日截止收件，若招商順利，十月底前就能完成簽約，如於十一月動工，預計二○二一年完工。

站內提供乘客餐飲、休憩服務

張新福說，轉運站開始營運後，各路線公車雖仍會行經復興一路、文化一路等重要道路，但在長庚醫院附近就可減少公車停靠，有效解決周邊交通壅塞；此外，轉運站旁、鄰近龜山一路的空地也會同步施工新建停車場。