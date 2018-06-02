〈中部〉寵物出入公共場所 未伴同將開罰

2018-06-02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕毛小孩出入公共場所未繫牽繩甚至放養，一直高居動保檢舉案件冠軍，立法院上月通過「動物保護法」修正案，未來寵物出入公共場所若無七歲以上的人伴同，就直接裁處三千至一萬五千元罰鍰，不再給予勸導改善機會，預計近日公告上路。

市府動保處指出，寵物出入公共場所，飼主應伴同在側，「台中市動物保護自治條例」更是全國唯一規範必須使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施，若經勸導逾時未改善，將處三千至一萬五千元罰鍰，是國內規範帶寵物外出最嚴格的縣市，但也讓毛小孩與民眾安全多一層保障。

根據統計，台中市去年寵物外出未使用鍊繩、箱籠的檢舉案有四百九十三件，經勸導未改善而開罰有十六件；今年一至四月也有一百六十六件被檢舉、九件開罰，大多是民眾騎機車載愛犬外出，直接放下蹓狗，或是直接打開家門，放小狗外出大小便。

「動物保護法」之前規定，寵物出入公共場所，要有七歲以上的人伴同，經勸導未改善才會開罰；上月廿二日通過修法後，能直接處以罰鍰，執法更嚴格，也為避免一行為不能兩罰，台中市開罰將以「動物保護法」優先裁決。

因此，為推廣動保及繫繩觀念，動保處今上午在豐原區公所前舉辦「愛護毛小孩，揪你逗陣來」狂犬病防疫宣導親子同樂會，邀請民眾參加。