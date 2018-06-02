〈中部〉貢獻水利建設 吳憲雄獲終身成就獎

2018-06-02

曾任水利署副署長

〔記者陳建志／台中報導〕慶祝水利節，經濟部水利署昨舉辦「全國水利傑出貢獻獎」表揚，水利署前副署長吳憲雄不僅參與曾文水庫、集集攔河堰等水利建設，退休後還繼續擔任諮詢委員、貢獻所學，獲頒「終身成就獎」。另外還有大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎，共廿九位傑出水利人員獲得表揚，行政院長賴清德出席頒獎，感謝水利人員一棒接一棒，成為台灣進步源源不絕的動力。

水利署昨舉辦「全國水利傑出貢獻獎」表揚，賴清德、經濟部次長曾文生、水利署長賴建信等人都出席，賴清德感謝水利工程界人士長期付出與貢獻。

吳憲雄獲頒「終身成就獎」，他不僅參與曾文水庫興建，還在集水區架設台灣第一套以太陽能供電的自動即時雨量及水位測報系統，更參與集集攔河堰引水工程、寶山第二水庫、南化水庫、大里溪第一、二期治理工程等多項重大水利工程；還提案修正水利法，尤其在退休後，繼續擔任諮詢委員、貢獻所學，獲獎實至名歸，賴清德除頒發獎座，還請現場與會人員起立為他鼓掌，場面相當溫馨。

賴清德並頒發「大禹獎」給國立屏東科技大學特聘教授兼工學院院長丁澈士、台灣自來水公司總經理胡南澤、彰化農田水利會會長呂炉山、宜蘭農田水利會會長許南山、台北市政府工務局長彭振聲及經濟部水利署水利行政組副組長林傳茂等六人；另外還有廿三人獲頒水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎，成為後進學習的典範。