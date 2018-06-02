〈中部〉長照補助撥款率82% 全國第一

2018-06-02

議員指拖了5個月 行政怠惰

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市Ｃ級長照站有一五七處，市議員楊正中、陳政顯昨於議會表示，市府今年尚未核撥補助款，長照站苦撐、面臨斷炊危機，衛生局根本是行政怠惰。衛生局否認延宕，強調預算四月才獲議會通過，目前撥款率達八成二、全國第一。

衛局駁 議會4月才通過預算

楊正中質詢指出，台中市長照業務自今年起從社會局移撥至衛生局，衛福部一月十九日發文，核准延續去年長照社區關懷據點計畫，但市府衛生局五月才發文至各長照站，公文慢了四個月，讓長照站苦撐、甚至差點斷炊，衛生局行政怠惰。

他又說，一五七處Ｃ級長照站的照服員薪水、勞健保費、場地租金、活動經費都要支出，卻自一月迄今皆未領到政府補助款，經費得先行墊付，苦不堪言；陳政顯也說，經費補助一拖五個月，長照經費看得到、用不到，市府還敢夸言老人福利好。

市議員李天生、范淞育則表示，Ｃ級長照站較類似社區發展協會的關懷據點，市府藉由補助款協助加強執行業務，僅是輔助性質，長照站並非靠此補助為生，影響照服員權益應是誤解，市府長照站佈點的目標應加速推動。

5月2日開放補助核撥申請

衛生局表示，Ｃ級長照據點以舉辦共餐、健康促進等活動為主，每年中央皆會補助經費給地方政府，該經費因中央遲至今年一月才核定通過，市府預算四月獲議會通過後，五月二日開放補助核撥申請，一切均按照法定程序進行，絕無延宕。

衛生局說明，長照單位只要完成服務，相關核銷表件確認無誤後，市府皆於一個月內全額撥付款項，已撥付金額為一．七億元，撥款率達八成二、全國第一，Ｃ級長照據點正加速撥款作業，預計下週三完成撥款。