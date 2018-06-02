〈中部〉埔心武聖宮 半世紀前飲仙水重現

2018-06-02

每日清晨數百人飲水 惜未留影像

〔記者陳冠備／埔心報導〕彰化縣埔心鄉武聖宮是當地信仰廟宇，創廟八十年來聲名遠播，最知名莫過於半世紀前「晨飲仙水」事蹟，每日清晨數百人聚集廟埕噴水池盛水引用，蔚為奇觀，前總統陳水扁曾兩度慕名而來，可惜當年飲仙水盛況未有影像紀錄，師大美術系教授施並錫參考文獻資料，畫出眾人飲仙水油畫一幅，昨天在武聖宮文史館揭幕典禮會場上慷慨贈予，彌補武聖宮傳奇文獻之憾。

武聖宮肇基一九三九年，初稱國義堂，奉祀關聖帝君、孚佑帝君、司命真君，一九五七年遷至東門村現址建廟，後年更名「武聖宮國義堂」，一九六一年發生四聖御臨，文衡聖帝還命信徒拍攝顯靈帝像，二年後元始天尊顯靈指示，每日早晨空腹飲用噴水池元始天尊像噴水，有其功效，成為著名的「飲仙水」事件。

教授畫家參考文獻資料畫油畫

武聖宮文史資料館籌備主委謝榮治指出，父親謝謀擔任武聖宮堂主，保留宮廟歷史幾近完整的文獻資料，近年他承接擔任堂主，要為武聖宮成立文史資料館，但卻找不到「飲仙水」的影像紀錄，好友施並錫得知，發揮美術專才，繪出民眾飲仙水畫面，讓文史館館藏臻至完美。

鄉民張吳幼說，看到這幅畫，想起當年每天一早，就有十數台遊覽車載著各地乘客來飲仙水榮景，以前每天喝三到六碗，覺得身體健康，可惜二十多年前噴水池因防止小孩危險而圍起來，幸好現在有文史館，讓鄉民隨時可以追憶。