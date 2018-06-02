〈中部〉搶上山避暑商機 南投推星空季

2018-06-02

溪頭單日人次破萬 創歷年五月新高

〔記者劉濱銓／南投報導〕炎炎夏日，讓人想遠離都市，待在山上避暑，南投知名避暑勝地溪頭園區，近來因天氣熱、下雨少，上週日單日遊園破一萬人，創歷年五月新高，總人次也比去年同期多三萬，南投縣政府嗅到熱浪避暑商機，規劃「南投星空季」，自六月至十一月，從杉林溪、清境、溪頭、日月潭、猴探井等地都有觀星活動，盼讓遊客「哪邊涼快哪邊去」，白天避暑、晚上觀星，帶動住宿增加觀光效益。

溪頭園區表示，以往單日破萬人次，必須到七、八月才會出現，但今年五月因梅雨未報到，天氣持續晴朗，吸引許多人上山避暑，就在日前五月的最後一個週日，於賞螢活動最終場帶動下，遊園突破一萬人大關，讓園區相當意外。

6至11月規劃賞螢觀星月系列活動

南投縣政府則說，近來天氣炎熱，南投壯麗高山景緻，豐富林相成為避暑勝地，為吸引遊客到南投避暑旅遊，並結合山區的觀星優勢，除七月七日響應首屆「世界螢火蟲日」於杉林溪舉辦賞螢外，觀星活動也將在本月廿三日於杉林溪登場，可透過望遠鏡認識天文，還能拍攝月球隕石坑。

清境鳶峰停車場在七月廿七日有月全食轉播，八月十一日則有銀河季開幕（銀河季八月一日至十一月底），九月八日溪頭園區將與神木活動結合觀星，九月廿九日（暫定）於日月潭向山遊客中心，有天文導覽與星空拍攝講解，十月廿七日在猴探井天空之橋，還能一邊觀星，一邊賞彰化平原夜景，詳請可上臉書「樂旅南投」。

此外，即起至暑假，杉林溪與泰雅渡假村，也與九族文化村結盟，只要到前兩者住宿，就能免費到九族遊玩，體驗遊具與沁涼森林樂園。