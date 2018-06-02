〈中部〉嘉市污水下水道用戶接管 月底再招標

2018-06-02

市府擬改採最有利標

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府污水下水道系統第一期計畫施工中，用戶主幹管工程將於七月中旬完工，市議員李忠曆昨在議會定期會總質詢，指分支管網及用戶接管第一標工程原定去年十月發包，兩度流標至今未發包，憂心影響後續工程，對此，市府工務處長李建賢答詢表示，正檢討標案內容，改採最有利標，六月底再辦招標。

分支管網及用戶接管 兩度流標

嘉市工務處污水下水道科長趙栢烽說，嘉市水資源回收中心一期工程七月完工、八月通水運轉，第一期主幹管工程行經保福一路、北港路、友忠路到垂楊路與康樂街口，七月十五日完工，此工程包含施作首批用戶接管，即中興路、北港路巴黎大廈、瑞滿堂、藝術第一家等社區，約五百戶用戶接通污水管線，突破零接管率。

趙栢烽表示，分支管網及用戶接管第一標工程經費四．三億元，原以最低標決標方式招標，去年十月第一次招標，因投標廠商家數不足三家而流標，同月第二次招標，一家廠商投標即可開標，但業者未入於底價而流標，經檢討以提高道路修復費用等方式，改採最有利標決標，將於六月底重新招標，如果發包，工期約二年半，家戶接管範圍包括保福、保安、福安、竹圍等四里。

李忠曆表示，市府將分支管網及用戶接管工程合併發包等因素，限制投標廠商資格，致發包困難；李建賢表示，依內政部營建署規範進行發包作業，嘉義地區難找到施作污水下水道系統廠商，肇因於誘因較其他縣市低，所以修改標案內容以利發包。