〈中部〉虎尾魚市場變圖書館 蚊子館活化

2018-06-02

工程會讚賞 推薦為成功典範

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮立圖書館現址原為虎尾魚市場，是公共工程列管「蚊子館」，鎮公所八年前把圖書館遷入並著手活化，工程會訪視委員昨天前往訪查，對活化成果大力讚賞，推薦做為全國蚊子館活化成功案例。

虎尾魚市場位在光明路稅務局虎尾分局旁，佔地約二公頃，土地徵收、工程費總計一億三千多萬元，興建完成後因民眾消費習慣改變，經營困難，閒置快二十年，成為工程會列管「蚊子館」。

虎尾鎮長林文彬表示，多年來地方關切魚市場活化，曾接洽虎尾鎮農會租用意願，不了了之，八年前公所再度評估活化計畫，決定活化為圖書館。

林文彬表示，舊圖書館位在虎尾國小對面，只有一百二十坪，空間狹窄，魚市場廳舍就有七百二十坪，加上周邊空地寬敞停車方便，經過八年分四期活化改善，把一樓拍賣市場改為書庫區、青少年主題閱覽區、期刊區及典藏區，二樓改為辦公區、Ｋ書中心、親子說故事區及會議室。

林文彬說，館方每年添購新書，藏書由三萬冊增為八萬冊，開館時間從早上八點到晚上八點，中午不休息，去年進館人數約十一萬人次，借閱冊數十五萬多冊高居全縣第一。

公共工程閒置空間使用訪視小組成員、工程會工程管理科長張易文說，在辦公室看虎尾魚市場活化書面資料，對魚市場活化為圖書館的可行性很懷疑，昨天實地走訪對眼前成果很驚訝，可說是蚊子館活化最成功的案例及典範。