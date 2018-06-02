〈中部〉官員吃荔枝現場酒測 無酒精反應

2018-06-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕每到夏天網友就瘋傳「吃荔枝酒測不會過？」台中市議員蘇柏興昨在議會警消環衛業務質詢時，請備詢官員當場吃荔枝，再由警方立刻酒測，結果均無酒精反應，大破網路傳言；市警局局長楊源明強調，荔枝可以放心吃，只要漱口就驗不出酒精。

議員：網路誤傳 已傷害荔枝農

蘇柏興質詢指出，台中很多農民種「奶雞」（荔枝台語發音），這幾年荔枝椿象已造成農民不少損失，本草綱目記載，荔枝可以「美容養顏、促進血液循環、補氣安神」，從未有吃荔枝酒測值會變高的紀錄，近日網路卻瘋傳「吃荔枝酒測不會過？」再次打擊荔枝農。

蘇柏興詢問市警局局長楊源明，「吃荔枝酒測會升高，這消息正確嗎？」楊源明回應，荔枝甜度高，接觸空氣容易發酵；蘇柏興要求副市長林依瑩、市警局交通大隊大隊長郭士傑等備詢官員當場試吃，立刻吹酒測器，結果都沒有酒精反應。

蘇柏興表示，大屯區荔枝下星期就要上市，吃荔枝酒測高的傳言，將嚴重傷害農民，警方應加強宣導駁斥謠言。

警局長建議 吃完荔枝先漱口

楊源明說，荔枝糖分高，接觸空氣後容易發酵，可能產生微量酒精反應，但不是每個人的反應都一樣，產生的酒精反應也不一樣，如產生微量酒精，其實很快就會消除；民眾吃完荔枝，建議可先漱口，或吃完十五分鐘後再受測就能排除，民眾可安心吃荔枝。

市警局指出，依警方取締酒後駕車作業程序，在執行酒測前，皆會詢問受測者飲用酒類，或食用其他類似食物的結束時間，並告知可於漱口後，或距該食用結束時間達十五分鐘後始進行檢測；而口中因吃荔枝所殘留的酒精成分，只要經過漱口，便會消除，因此單純吃完荔枝後駕駛車輛，並不會有遭舉發取締酒後駕車違規的疑慮。