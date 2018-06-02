〈中部〉台中公園引旱溪、綠川 打造活水鏈

2018-06-02

日月湖首度完成大規模清淤

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中公園日月湖去年完成百年來首度大規模清淤，為維護水質，市府除新設兩處九十公尺深井及兩座「水撲滿」挹注水源，並引入旱溪、綠川水流，湖水經過濾再排回溪流形成「活水鏈」，成為公園整治引用河川水源，進而活化水質的首例。

市府說，日月湖為封閉式湖泊，水源主要來自降雨及地下水，補注水量有限、淤泥多年未清，湖水污濁散發異味。為讓美麗湖水重生，進行百年來首度大規模清淤工程，並自旱溪引進活水，在干城公園設礫間過濾場，及設置「水撲滿」與深井，水流經過濾沉澱後再流入日月湖，讓湖水永保清澈。

市府建設局長黃玉霖說，市府同時引用綠川水流活化日月湖，規劃三階段引水測試水質，每階段測試期兩個月。上月十六日完成引水測試前水質採樣，第一階段測試自廿一日展開，現場測試閘門給水閥開啟角度與入水量測試後，每日約補注一百八十立方公尺水量。

未來將視日月湖狀況及引水水質，再行調整替代量，透過建立日月湖水質基本資料，提供後續引水與水質變化調整參考依據。

他又說，市府也配合調整地下水井抽水時間，並對引水後的水質採樣送驗，經過引水約一週每日持續觀察，目前湖中魚類生物與引水前並無異樣，後續將配合入水量與水質檢測結果，逐步調整湖水汰換率。

湖水過濾後 再排回綠川、旱溪

建設局強調，台中公園是在地人悠久的歷史記憶，日月湖整治成功，還要更加維護水質。除引入綠川、旱溪的合格水流，也將水流再排回綠川、旱溪，形成一個生生不息的「活水鏈」，是台中市公園的首次創舉；如果「活水鏈」模式成功，盼能結合市區其他河川，營造公園水池、湖泊，串聯附近河川溪水的水路相通的藍帶城市意象。