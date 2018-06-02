〈中部〉南投800公頃稻作 供水吃緊

2018-06-02

〔記者佟振國／南投報導〕久旱不雨，南投縣農業灌溉水源也傳出吃緊警訊，南投農田水利會昨評估烏日、喀哩工作站約八百公頃一期稻作供水不足，其餘仍能調配勉強供需，但第一線的農民並不認為，直指連水源豐沛的埔里也鬧水荒，已影響成熟期用水量大的茭白筍，且傳出上、下游農民為了搶灌溉水而起爭執，若再不下雨，水情只會更加嚴峻。

時序早已進入梅雨季，一個月來全台各地等不到明顯降雨，氣溫卻是居高不下，縣內農業灌溉用水也拉警報，南投農田水利會表示，一期稻作已進入結穗期，用水量增加，但因為不下雨，水圳水量減少，以烏日、喀哩兩站較吃緊。

豐水期每日可供水七萬五千噸至八萬噸，目前只有五、六萬噸，減少約三成，但加強灌溉回歸水再利用，以及啟用地下水井隨時支援用水，工作站人員上、下午各加強巡檢水圳，調配水源，一期稻作應可勉強過關，最擔心則是一、二期稻作間隔期短，若梅雨再不來，可能影響二期稻作整地與栽種時程。

埔里也鬧水荒 茭白筍受影響

相較水利會樂觀看待水情，第一線農民並不這麼認為，埔里鎮廖姓農民表示，茭白筍愈接近成熟期用水量最大，一般適合的水溫約在廿三度左右，但最近氣溫飆升，不僅水蒸發得快，水溫太高也會影響茭白筍品質，需要流動的水源降溫，但埔里兩條主要河川眉溪、南港溪水量銳減，南烘圳等主要水圳水位也下降，水量較豐水期約掉了二、三成，已傳出上、下游農民為了搶灌溉水而起爭執，只能期待下週有颱風影響出現轉機，若再不下雨，今年的生計難過。