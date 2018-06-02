〈中部〉彰化鐵路高架化案 補件送政院

2018-06-02

拚2年內年動工

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市鐵路高架化工程規劃案又有新進展，交通部召開可行性研究報告審查會議，要求彰化縣政府再修正補送彰化市整體都市計畫案內容，以因應鐵路高架後騰空平面路廊，同步擴大新彰化火車站特定區整體開發為縣政車站特定區，即可續報行政院審查。縣府將在本月之前完成修正補件動作，力拚二○二○年動工，最快二○三○年通車。

彰化市鐵路高架化工程總經費約三八七億元，中央補助三○七億元、縣府自籌八○億元，將採原線高架四軌施設，北起大肚溪南岸、南迄大埔截水溝，高架路段全長九．二公里。

沿線設兩座通勤車站

鐵路高架化後，現有四座陸橋（金馬、建國、中華、中央）、四處平交道（泰和路、長順街、永安街、南美路）、四處車行地下道（國聖路、民生路、曉陽路、大埔路），以及三座人行天橋（彰化車站新站與舊站、彰安國中）將拆除並封閉，同時，高架路段沿線將新設兩座通勤車站（金馬、中央通勤車站），其中，金馬車站將與台中捷運綠線G20車站共構。

扇形車庫 增設平面引道

現有古蹟扇形車庫現狀動態保存拍板定案，增設平面引道連貫新設花壇檢修站，以利蒸汽火車頭未來可以經由平面引道，駛進台鐵平面鐵軌，再由花壇火車站進入平面鐵軌行駛於鐵軌。

工務處長林漢斌表示，動態保留扇形車庫概念，來自效法日本京都梅小路蒸汽火車博物館，以平面鐵路銜接至新機檢段，兼具古蹟活化動態保存、維持台鐵局鐵路後勤作業進行。

會議中交通部官員要求鐵路高架化後周邊都市計畫，須同步跟上鐵路高架後都市樣貌變化的腳步，同步起飛，才有其實質意義。

車站特定區多目標規劃

對此，林漢斌指出，縣府擬以彰化火車站為中心，將周圍劃設縣政車站特定區，利用建築物立體多目標使用，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合為一，該車站特定區，取經日本京都、國內新板橋車站特定專用區開發經驗，將來彰化市鐵路高架不僅只有高架，還會透過多目標的規劃讓都市同步更新，未來彰化火車站周邊，將出現新的商業區、縣政中心、商場等。

林漢斌表示，縣府已成立車站特定區開發推動委員會，希望能加速開發腳步，讓高架化後的新彰化火車站，與高鐵烏日站相互連結，打造烏彰新都心，把中台灣帶進國際化的城市。