〈中部〉雲林家暴案年逾4千件 恐怖情人漸增

2018-06-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣連續三年家暴案通報量都超過四千件，平均每天接獲通報十一．四件，除六都外，件數僅次於彰化縣，施暴者九十八％是男性，被害者女性佔七成、男性三成，其中兒少案件佔六．三％，施暴者有藥酒癮濫用佔廿六．二％，有身心障礙或精神疾病十六．六％。

每日平均接獲11.4件

雲林縣社會處副處長陳怡君表示，去年雲林縣家暴案件通報四千一百六十八件，排名全國第八，施暴者有五十三．五％與被害人有親密關係，卑親屬對尊親屬虐待有十八．五％，虐待老人有九．三％，其中以肢體暴力最多，其次為精神暴力。

兒少家暴案件佔6.3％

社會處統計顯示，雲林兒少家暴比例為六．三％，其中六歲以上未滿十五歲以下約佔五十八％，六歲以下兒少佔卅二％。

情侶家暴 恐因「愛情來得太快」

社工科長許惠雯表示，分析雲林家暴發生原因，主要因女性缺乏經濟獨立，性別平等意識薄弱，家庭經濟壓力大、家庭成員互動不佳，老年人口比例高，自保能力不足，求助動機低落。社會處已建構五百八十二處社區守護站，強化社區防治力量，透過社區關懷服務，建構家庭暴力案件安全防護網。

近日恐怖情人家暴事件頻傳，甚至引發命案，陳怡君表示，雲林去年情侶家暴通報三百卅四件，她認為情侶家暴主要原因就是現代民眾「愛情來得太快」，男女雙方在不了解彼此個性就已親密交往，不易發現對方有人格異常特質，而陷入險境。

她舉例指出，有一起情侶家暴案件，女生工作能力佳、收入高、人緣好，男友因此吃醋、自卑，進而引發肢體暴力及性暴力，甚至剪掉女友頭髮，希望她變醜等異常行為，社福單位介入後，協助被害人接受庇護安置、就醫、經濟補助等，最後被害人遠走他鄉，展開新生活。