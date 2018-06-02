〈中部〉香蕉、鳳梨價崩 嘉義縣府拓加工通路

2018-06-02

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕近日香蕉、鳳梨產銷價格低迷，嘉義縣議會各黨派議員昨在臨時會上要求縣府拿出對策；縣長張花冠答詢表示，正請加工廠商收購，請各高職研發香蕉生乳捲、鳳梨水晶冰粽、鳳梨髒髒包等產品，呼籲民眾多食用物美價廉的水果；縣議長張明達則向農民購買鳳梨、香蕉，送到議會分享同僚、員工，展現挺農民的心意。

議員促縣府擬對策 協助產銷

縣議會國民黨黨團書記長李國勝與黨籍議員同聲批評政府失能，並播放立委陳明文七年前為香蕉價格崩盤，朝時任農委會主委陳武雄丟香蕉的影片，要求縣府提出解決方案；議員何子凡說，農民困境多年來都一樣，應不分黨派找出方法、對症下藥。

張花冠說，農產品國內市場飽和，需加強外銷，這是國安問題，不是縣府可處理，需中央解決；中國過去採購我國金鑽鳳梨，一年外銷二萬多噸，目前海南島大量種植金鑽鳳梨，我國外銷數量大減，接下來如芒果、火龍果等也可能出現此現象。

陳明文︰協請中油加油站銷售

嘉縣農會總幹事黃貞瑜說，五月中旬已和陳明文等人向農委會提醒，目前農委會提出擴大超市行銷四千公噸、加工採購三百五十公噸，以優於市場行情去化格外品二千公噸、展售促銷六百一十公噸、輔導外銷五百噸等方式，讓香蕉有出路；陳明文服務處發布新聞稿，強調已請台灣中油公司利用加油站通路銷售嘉縣的鳳梨與香蕉。

徵求廠商收購 補助處理費

縣府農業處長林良懋表示，今年全縣香蕉種植面積二千八百一十公頃，較去年減少四十五公頃，因夏季果品選擇性多，香蕉在夏季存放不易，被替代性高，導致價格相對於其他季節低，正輔導農民調整產期為秋冬蕉，縣府則徵求香蕉加工收購廠商購製加工食品，補助加工處理費每公斤兩元。