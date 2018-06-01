〈南部〉外展就服員 幫3千人找到頭路

2018-06-01

賣產品換「賣人」 林志龍自嘲專業人口販

〔記者王捷／台南報導〕林志龍原本在工廠當業務，四十歲時突然失業，當時台南就業中心正在應徵外展就業服務員，他想起過去的老本行業務精神，把賣產品的精神拿來「賣人」，媒合更生人回到社會工作，常自嘲是專業「人口販」，從事就業服務六年以來，已協助三千位以上的求職者找到工作，特別是在協助更生人就業方面的卓越表現，榮獲一○六年度勞動部勞動力發展署最佳就業服務人員獎。

四十七歲的林志龍失業時，曾對未來感到茫然，深深體會家庭失去經濟支柱，正巧就業中心正在應徵就業服務員，大半輩子都在當業務的他，原本擔心不能勝任，但想起如果把求職者的履歷當作產品，只是換個方式將賣產品變成賣人，突然又對自己的口才有信心起來。

主動到家中勸說 協助更生人重返職場

二年前，林志龍被分派服務台南監獄出獄的更生人，一開始也對更人有些防備，實際接觸後發現，原來大部份更生人都很期待能有重新開始的機會，因此拿出「賣人」本事，行銷給缺工的企業。

讓林志龍印象很深刻的是，一位入獄服刑長達廿四年的更生人「黑仔」，黑仔與社會脫節許久，自行求職被重複拒絕多次，起初黑仔拒絕接受林志龍的協助，想要他知難而退，但林志龍沒有因此放棄，甚至利用假日前往黑仔家中找人，最後打動黑仔的家人，終於成功幫黑仔謀職，還鼓勵黑仔學電腦。