〈南部〉關廟青文化工程 明辦老茨音樂市集

2018-06-01

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕由年輕人組成的「關廟青」社團，今年初啟動地方文化調查，整理出工藝、產業、生態、美食等特色，本週六（六月二日）將在新埔里知名的彩繪村、偕老巷舉辦成果發表，並以已超過兩百四十年歷史的張家祖厝為據點，開辦老茨音樂市集，邀請民眾一起感受故鄉魅力。

文化部補助進行 找回故鄉經典歲月

關廟青發起人許玓維表示，這項調查是由文化部補助支持進行，歷時五個月完成，包含十七里接力、走讀體驗、工藝列車、美食搜查線等課程與活動，六月二日結合老茨音樂會舉辦成果展，還有系列文創市集，精彩呈現。

許玓維說，社會持續演進，關廟風情在各項建設變遷中逐漸消逝，新一代大多不認識自己居住的家鄉歷史與特色，這項計畫是青年村落文化行動的具體展現，找回當地失去的經典歲月。

關廟青前後動員十五人參與這場文化工程，許玓維感嘆，調查過程中，發現籐、竹編沒落很快，砲校的遷建，讓陸軍山的原貌改變，隨著各道路的開闢，一些自然雜木林也消失，里鄰整併後，舊地名更會不見，很多影像資料都有必要整理、保存。

許玓維提到，位於舊許縣溪河階台地上的新埔里，以彩繪村聞名，在當地偕老巷舉辦成果發表，為傳統部落注入年輕活力，更具意義，而張家祖厝距今歷史超過兩百四十年，世代風貌值得民眾來細細品味。