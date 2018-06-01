〈南部〉環局推動環保吸管 55店家響應

2018-06-01

估6至8月 可少用15萬支塑膠吸管

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推出的「吸管不塑，生活素西」減塑活動今天登場，統計全市有五十五家店響應，環保局預計在六至八月的三個月活動期間，將可減少約十五萬支塑膠吸管的使用量。

民眾響應集點 兌換環保吸管組一份

環保局說，為了鼓勵消費者多用環保吸管或以口就杯直接喝，同時推出集點兌換環保吸管活動。六月至八月間，民眾到響應店家使用環保吸管或以口就杯不用吸管，即可獲得一點，集滿五點可至環保局、正興街「彩虹來了」文創商店或中西區銀同社區發展協會兌換環保吸管組一份，限量三百份，換完為止。

環局示範清洗 店家認同：不麻煩

南市環保局昨天邀集響應的店家舉辦「吸管不塑」減塑活動說明會，發給每一個店家卅支環保吸管、宣導立牌、集點卡及清洗吸管的刷子，並示範清洗環保吸管的要領，同時也分享使用環保吸管的經驗。

在神農街經營民宿及咖啡輕食的姜姓老闆娘，已經使用環保吸管兩年多。她分享使用心得說，使用環保吸管不但可省下購買塑膠吸管的成本，每天的垃圾量也跟著減少，環保又省錢。提醒環保吸管要用軟毛刷清洗，不能用菜瓜布，清洗程序跟一般杯碗一樣簡單，一點都不麻煩。

環保局廢管科長邱瑞基表示，「吸管不塑」減塑活動這次共有夏慕尼永華店、自在軒後甲店等五十五家店響應，以咖啡館、早午餐、簡餐店居多。