〈南部〉愛河之心至蓮池潭單車道 11月整建

2018-06-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕最受車友喜愛的愛河之心至蓮池潭自行車道，市府爭取前瞻建設六千萬補助，今年十一月將開始整建，單向的自行車道，全部改為二．五米寬的雙向車道，預定明年底前完工。

高雄市代理市長許立明指出，高雄鐵馬道目前已達九六三公里，預計今年底突破千里，工務局規劃的山海河港八大自行車道類型，各具特色，其中愛河至蓮池潭自行車道改造後，將成為非常適合日夜騎程的路線。

工務局表示，「愛河及蓮池潭自行車道系統」全長十七．九公里，從愛河下游的出海口，往上游方向騎乘，行經中都濕地公園、新客家文化園區，抵達愛河中游重要節點「愛河之心」。

接著由「愛河之心」經過愛河中游河堤社區，西行騎乘微笑公園、原生植物園，即可跨越翠華路自行車天橋，抵達蓮池潭環湖自行車道，欣賞著名觀光景點如龍虎塔、春秋閣、孔廟等，路線適合各年齡層騎乘，是車友最喜愛的「休閒遊憩型」自行車道經典路段。

預定明年底前完工

市府爭取到前瞻計畫一億五千萬元，將進行愛河流域周邊景觀環境改造，其中六千萬元投入「愛河之心至蓮池潭路段自行車道整建」，目前已在設計，預定於今年十一月底施工，明年底前完工。

工務局強調，本工程規劃範圍除愛河沿線外，更納入曾子路、新庄仔路，及博愛路至左營高鐵站區，自行車道路網將涵蓋北高雄都會精華地區。

改建重點除了將單向的愛河段及蓮池潭段，都改為雙向二．五米車道，並將刨除重鋪透水AC鋪面、沿線綠化遮蔭、提升無障礙友善性、增加租賃點及休憩據點，讓市民騎乘更安全。